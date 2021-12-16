Сыгравшего Мистера Бига в «Сексе в большом городе» обвинили в изнасиловании

Американский актер Крис Нот, исполнивший роль Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе» и его продолжении «И просто так», был обвинен в сексуальном насилии.

Пострадавшими от его действий признали себя сразу две женщины, одной из которых 40 лет, а другой — 31 год. Свои настоящие имена они держат в тайне.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в редакцию журнала по отдельности пришли два письма, в которых сообщается о сексуальном насилии со стороны артиста.

Одна из пострадавших утверждает, что инцидент произошел в 2015 году в его квартире, куда они отправились после ужина в ресторане. По словам другой, Крис Нот изнасиловал ее у него дома в 2004 году. Она также объяснила, что не пошла в полицию из-за опасения, что ей не поверят и уволят из большой компании, партнером которой был Нот.

Женщины заявили, что решили рассказать об этом, узнав о выходе сиквела сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так», где актер вновь сыграл роль Мистера Бига. Эта новость пробудила в них болезненные воспоминания о событиях, виновником которых стал Крис Нот.

Между тем сам актер в беседе с изданием категорически отверг обвинения в насильственных действиях и назвал их ложными.

Ранее «Ридус» писал о том, что в изнасиловании 17-летней девушки обвинили звезду фильма «В бой идут одни старики», украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко.