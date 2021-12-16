Помощница депутата Мосгордумы Митрохина рассказала о его задержании
- 16 декабря 2021, 21:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был задержан в Москве после встречи с избирателями по поводу изменений в маршрутной сети автобусов.
Его помощница Мария Чуприна рассказала «Ридусу» подробности задержания.
По ее словам, Митрохин встречался со своими избирателями в районе Хамовники, поскольку является депутатом Мосгордумы от Пресни, Хамовников и Арбата. Она уточнила, что такие встречи входят в его непосредственные обязанности.
Данная встреча касалась обсуждения транспортной реформы, которая сейчас проходит в Центральном и Южном округах Москвы, и вызывает недовольство у местных жителей.
«В самом конце встречи подошли сотрудники полиции. Сначала они сказали, что нужно пройти для дачи показаний, а потом объявили, что Митрохин задержан», — отметила Чуприна.
Она добавила, что на данный момент он находится уже больше часа в отделении полиции ОВД «Хамовники» и, по его словам, ему вменяют статью КОАП РФ «Участие в публичном мероприятии».
Чуприна указала на то, что Митрохина также хотят обвинить в якобы неуплате штрафа за участие в одиночном пикете в поддержку Ильи Азара, который проходил еще в мае.
«Конечно, все штрафы Митрохин оплатил, и это мы можем доказать и докажем», — заверила помощница депутата.
Ранее в Москве на встрече Сергея Митрохина с очередниками на жилье полиция задержала активистку Юлию Аверину.
«Она наклеила на дверь мэрии обращение к Собянину по поводу очередников. Полицейские поговорили с ней минут десять и увезли в ОВД Тверской», — рассказала «Ридусу» Мария Чуприна.
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