Помощница депутата Мосгордумы Митрохина рассказала о его задержании

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был задержан в Москве после встречи с избирателями по поводу изменений в маршрутной сети автобусов.

Его помощница Мария Чуприна рассказала «Ридусу» подробности задержания.

По ее словам, Митрохин встречался со своими избирателями в районе Хамовники, поскольку является депутатом Мосгордумы от Пресни, Хамовников и Арбата. Она уточнила, что такие встречи входят в его непосредственные обязанности.

Данная встреча касалась обсуждения транспортной реформы, которая сейчас проходит в Центральном и Южном округах Москвы, и вызывает недовольство у местных жителей.

«В самом конце встречи подошли сотрудники полиции. Сначала они сказали, что нужно пройти для дачи показаний, а потом объявили, что Митрохин задержан», — отметила Чуприна.

Она добавила, что на данный момент он находится уже больше часа в отделении полиции ОВД «Хамовники» и, по его словам, ему вменяют статью КОАП РФ «Участие в публичном мероприятии».

Чуприна указала на то, что Митрохина также хотят обвинить в якобы неуплате штрафа за участие в одиночном пикете в поддержку Ильи Азара, который проходил еще в мае.

«Конечно, все штрафы Митрохин оплатил, и это мы можем доказать и докажем», — заверила помощница депутата.



Ранее в Москве на встрече Сергея Митрохина с очередниками на жилье полиция задержала активистку Юлию Аверину. «Она наклеила на дверь мэрии обращение к Собянину по поводу очередников. Полицейские поговорили с ней минут десять и увезли в ОВД Тверской», — рассказала «Ридусу» Мария Чуприна.

