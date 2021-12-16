Порошенко устроил скандал в прямом эфире телеканала «Рада»

В студию украинского телеканала «Рада», освещающего деятельность парламента, ворвался экс-президент страны Петр Порошенко и устроил скандал.

Инцидент произошел в прямом эфире во время выступления председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Порошенко выразил свое возмущение по поводу деятельности телеканала, который, по его словам, препятствует эффективной работе депутатов, поскольку не дает возможность высказаться представителям оппозиции.

Политик заявил, что на содержание проправительственного телеканала власти страны тратят огромные деньги налогоплательщиков.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала „Рада“ знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков… Мы точно это так не оставим», — цитирует его «РЕН ТВ».

После этого Порошенко покинул студию.

При этом создалось впечатление, что бывший президент не сразу понял, что находится в прямом эфире, так как в начале своего выступления он повернулся спиной к зрителям.

Как отмечает газета «Известия», 13 декабря были опубликованы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым, украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» уступила лидерство партии Порошенко «Европейская солидарность» в рейтинге электоральных предпочтений с разницей более чем 1%. Партию экс-президента поддержали 19,8% респондентов, а политическую силу нынешнего главы государства — 18,4% опрошенных.

Ранее «Ридус» писал о том, что Петр Порошенко раскритиковал Владимира Зеленского за претензии к другим государственным лидерам. Среди них он упомянул и президента РФ Владимира Путина, перепутав его с французским лидером Эммануэлем Макроном.