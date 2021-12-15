Путин раскритиковал главу Минприроды за медленную ликвидацию свалок

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова за отвратительную работу по ликвидации свалок в границах городов. Как заявил глава государства, до сих пор нет проектной документации по 104 мусорным полигонам, которые необходимо закрыть.

«Не надо хитрить. Если документация готова, то она утверждена. А если находится в стадии согласования, то не готова», — заявил Путин.

Российский лидер попросил Козлова назвать фамилию чиновника, который персонально отвечает за ликвидацию свалок в РФ. Министр сказал, что закрытием мусорных полигонов заведует заместитель главы Минприроды Мурад Керимов. Владимир Путин пообещал запомнить это имя.



Ранее президент распорядился убрать до конца 2024 года из российских городов 191 свалку. Из них 111 должны быть ликвидированы до 2023 года.

