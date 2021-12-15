В Центризбиркоме рассказали о планах на 2022 год

В 2022 году Центризбирком России планирует сосредоточиться на повышении доверия населения к дистанционному электронному голосованию, а также на устранении недочетов в организации многодневных выборов. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, отметив, что по этим вопросам «комиссия открыта для предложений экспертов, с которыми будут проводиться отдельные встречи».

По словам Памфиловой, в сентябре следующего года количество регионов, где ЦИК намерен провести дистанционное голосование, будет «немного расширено».

«Наша первая задача — понять, как организовать гражданский контроль за ходом дистанционного электронного голосования, чтобы он был понятен любому избирателю, чтобы у них не было сомнений. Также Центризбирком будет работать над совершенствованием процедуры многодневного голосования и системы видеонаблюдения», — сообщила глава ЦИК.

Профессор Самарского университета эксперт НОМ Виктор Полянский считает, что Центризбирком «рационально расставил акценты в том, что необходимо доработать». «Только признавая несовершенства избирательной системы и устраняя их совместно с профессионалами своего дела, мы можем идти вперёд», — заявил Полянский.

Ранее Элла Памфилова присоединилась к всероссийской акции «Елка желаний». Это специальная акция проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям либо пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Вот у меня Камилла Гусейнова мечтает о посещении цирка Никулина в новогодние каникулы. И вот Полина Твардовская тоже мечтает побывать на цирковом представлении, ей четыре года, а Камилле — пять лет. Я думаю, что веселой компанией мы и пойдем на цирковое предоставление. Еще раз я тоже вспомню детство», — сказала Памфилова.