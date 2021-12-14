Более половины россиян (52%) считают украинский народ братским, а 31% наших сограждан относятся к жителям Украины нейтрально. Только 11% уверены, что украинцы настроены к россиянам враждебно. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного 10 декабря 2021 года.

Что же касается государства Украина, то россияне его рассматривают как братское (29%) либо как просто страну-соседа (26%). По 12% считают Украину дружественным государством и источником угрозы для России, указано в исследовании ВЦИОМ.



По данным ВЦИОМ, 21% россиян внимательно следят за событиями, происходящими сегодня на Украине, 43% следят за ними время от времени, а 36% не следят.



Киевская социологическая группа «Рейтинг» с 6 по 8 декабря проводила опрос среди жителей Украины об их отношении к России. По результатам исследования, 72% респондентов считают РФ враждебной страной, а 12% — союзной.



Также украинцы плохо настроены по отношению к Белоруссии. Недружественной эту страну назвали 48% респондентов.

По мнению политолога Дмитрия Куликова, корни враждебного отношения украинцев к России следует искать в пропаганде их СМИ.

«Вся пропаганда на Украине построена на русофобии. Украинские СМИ культивируют ненависть ко всему русскому. В России ситуация обстоит совершенно иначе. Наши СМИ критикуют в основном политику официального Киева либо неонацистские националистические организации, но не весь народ Украины. Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что русские и украинцы — один народ. И более 50% россиян придерживаются аналогичного мнения», — пояснил Куликов в интервью «Ридусу».

Политолог Сергей Марков призвал в беседе с «Ридусом» не доверять результатам украинских опоросов, поскольку «все эти исследования фальсифицируются». «На Украине диктатура спецслужб США и Великобритании, поэтому официальным опросам, которые там проводятся, верить нельзя. Последний реальный опрос — голосование за нынешнего президента Владимира Зеленого, который в ходе предвыборной кампании всячески намекал украинскому народу на улучшение отношений с Россией. За него, напомню, проголосовали более 70% украинцев. Прямо об улучшении отношений с Москвой он сказать, конечно, не мог, потому что диктаторами остаются спецслужбы иностранных государств. Я думаю, если между нашими странами произойдут настоящие военные действия, то 70% украинской армии перейдет на сторону России», — уверен Марков.