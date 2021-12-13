Суд запретил Рашкину посещать охотничьи угодья и выходить ночью из дома

По решению Басманного суда Москвы, депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину запрещается совершать определенные действия из-за обвинений в незаконной охоте.

В частности, ему нельзя покидать место жительства с 23:00 до 07:00 без письменного разрешения следователя.

Кроме того, Рашкину запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, а также общаться со свидетелями и иными фигурантами уголовного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее Госдума постановила удовлетворить представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося (258 УК РФ). Решение было принято большинством голосов на пленарном заседании, против проголосовало только 55 парламентариев из 400 присутствующих в зале.



Как сообщал «Ридус», полицейские задержали Валерия Рашкина с тушей лося в багажнике автомобиля в Лысогорском районе Саратовской области 29 октября. В машине также нашли топор и два окровавленных ножа, а на месте разделки туши — ружье с прицелом ночного видения, патроны, треногу, разрешение на оружие и охотничий билет на имя Рашкина.

После этого депутат стал подозреваемым по делу о незаконной охоте, которое ведут совместно центральный аппарат Следственного комитета и Генпрокуратура. Сперва он утверждал, что просто нашел мертвого лося, однако под давлением общественности все же признался.