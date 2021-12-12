На улицы Праги вышли тысячи протестующих против обязательной вакцинации

От четырех для пяти тысяч жителей Праги приняли участие в акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 пенсионеров и представителей определенных профессий.

Организаторы не согласны с официальными данными полиции о численности манифестантов и утверждают, что число участников акции больше в 2,5 раза.

Как передает с места с события корреспондент ТАСС, на митинге, состоявшемся на центральной площади Праги — Вацлавской, активисты из гражданского объединения «Околела собака» заявили, что выступают не против добровольной вакцинации, а против обязательной вакцинации, которую пытается навязать правительство.

«Это является нарушением основных прав человека и гражданских свобод. Это нарушение конституции Чехии!», — приводит агентство слова организаторов.

Под петицией к властям с требованием отменить обязательную вакцинацию свои подписи поставили уже более 40 тысяч граждан, сообщил один из активистов.

Акция протеста в Праге © CTK/TASS

После митинга участники акции протеста устроили шествие по центральным пражским улицам в направлении дворца правительства страны и Пражского града — резиденции президента республики, скандируя: «Хотим свободу!», «Нам это уже надоело!», «Бабиша за решетку!», «Не дадим вам наших детей!».

На призывы полиции надеть маски и соблюдать социальную дистанцию протестующие не реагировали.

Тем не менее представитель стражей порядка Ян Данэк заявил, что нет оснований для того, чтобы прерывать акцию.

Между тем ее организаторы объявили о проведении очередного массового митинга против обязательной вакцинации 31 декабря в центре столицы Чехии.

По распоряжению Минздрава страны вакцинация от коронавируса обязательна для граждан старше 60 лет, медиков, сотрудников служб социальной опеки, пожарных, таможенников и полицейских. Данное распоряжение может быть вскоре отменено новым правительством, которое по результатам состоявшихся в республике 8 и 9 октября парламентских выборов в середине декабря намерен назначить президент Чехии Милош Земан.

Напомним, в конце ноября Земан назначил премьер-министром страны председателя партии «Гражданские демократы» Петра Фиалу.