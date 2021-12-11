Взрыв сброшенного с БПЛА боеприпаса в ДНР унес жизни двух человек

В результате взрыва боеприпаса, сброшенного 10 декабря с украинского беспилотника в район остановки общественного транспорта в Донецке, погибли два человека.

Как сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), поначалу взрывчатое устройство не сработало, и для его обезвреживания прибыли бойцы подразделения ДНР.

Во время их работы боеприпас сдетонировал, в результате чего один боец погиб на месте, а второй получил ранения и был доставлен в больницу.

«Второй защитник нашей республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, сегодня утром скончался в больнице», — цитирует представителя ведомства газета «Известия».

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что у линии соприкосновения был перехвачен беспилотник «Валькирия» 54-й бригады Вооруженных сил Украины. В ведомстве полагают, что украинские силовики вели разведку с помощью этого БПЛА и готовили данные для обстрелов. После расшифровки данных дрона выяснилось, что «очередным объектом для нанесения огневого удара вероятнее всего была Городская больница № 21».

Ударный беспилотник ВСУ © Александр Река/ТАСС

Как пишет ФАН, представитель Народной милиции ДНР рассказал о том, что украинские силовики доставили в два подконтрольных Украине населенных пункта Донбасса девять единиц военной техники, включая минометы «Василек» и танки Т-80.

По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в зоне конфликта в Донбассе находятся примерно 125 тысяч украинских военных, что составляет почти половину всего состава ВСУ.