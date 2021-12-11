Камерунские гандболистки сбежали с чемпионата мира в Испании

Испанская полиция разыскивает четырех гандболисток сборной Камеруна, которые покинули расположение команды по ходу чемпионата мира и скрылись в неизвестном направлении.

Это произошло после предварительного этапа, на котором камерунская команда в одном из трех матчей разгромно уступила российским гандболисткам со счетом 18:40.

В настоящее время камерунская команда продолжает бороться за утешительный приз — Кубок президента, который достанется одной из сборных, не преодолевших предварительный раунд.

Как сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований, гандболисток пока не удалось найти, но, судя по тому, что в гостиничных номерах не осталось их вещей, можно предположить, что они не захотели возвращаться в Камерун и решили остаться в Испании.

В последний раз их видели 8 декабря, когда они садились в такси.