Камерунские гандболистки сбежали с чемпионата мира в Испании
- 11 декабря 2021, 21:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Испанская полиция разыскивает четырех гандболисток сборной Камеруна, которые покинули расположение команды по ходу чемпионата мира и скрылись в неизвестном направлении.
Это произошло после предварительного этапа, на котором камерунская команда в одном из трех матчей разгромно уступила российским гандболисткам со счетом 18:40.
В настоящее время камерунская команда продолжает бороться за утешительный приз — Кубок президента, который достанется одной из сборных, не преодолевших предварительный раунд.
Как сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований, гандболисток пока не удалось найти, но, судя по тому, что в гостиничных номерах не осталось их вещей, можно предположить, что они не захотели возвращаться в Камерун и решили остаться в Испании.
В последний раз их видели 8 декабря, когда они садились в такси.
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