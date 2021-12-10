Кадыров резко раскритиковал отношение Сокурова к национальному вопросу

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм заявление режиссера Александра Сокурова об отделении российских регионов, которое он сделал на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ).

По словам Кадырова, эти слова можно рассматривать как отработку идеи США по развалу России.

Он отметил, что Сокурову следовало бы ознакомиться с новейшей историей Чеченской Республики, жители которой на референдуме 2003 года выступили за сохранение региона в составе России.

Кадыров также объяснил и территориальный спор с Ингушетией.

«Уточнение границ было федеральным распоряжением, и с инициативой выступила ингушская сторона. Рассмотрение вопроса проходило в полпредстве по Северо-Кавказскому федеральному округу, присутствовало шесть человек, подняли все документы, уступили весомую часть земель Республике Ингушетия, хотя мне пришлось для этого успокоить наших старейшин», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его словам, регион пошел на уступки по требованию президента РФ Владимира Путина и согласился на пограничные линии, которые предложили власти Ингушетии.

«Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — добавил Кадыров.

Как писал ранее «Ридус», на заседании СПЧ Сокуров предложил главе государства подумать над устройством Российской Федерации и предложил «отпустить» из состава страны тех, кто не желает в ней находиться.

В ответ Путин рассказал о попытках НАТО превратить Россию в Московию и призвал «не будить лихо» обсуждениями территориальных претензий внутри России. Кроме того, российский лидер поинтересовался, не хочет ли Сокуров «повторения Югославии на нашей территории» и пригласил его «подискутировать».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жесткая реакция Путина на слова Сокурова вполне объяснима. По словам представителя Кремля, режиссер без знания предмета принялся рассуждать на очень деликатные темы. При этом Песков отметил, что, несмотря на возникшую дискуссию, хорошее отношение Путина к Сокурову ничуть не изменилось, отмечает «360».