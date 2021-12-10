Зеленский допустил возможность референдума по Донбассу
- 10 декабря 2021, 21:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу.
«Это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — уточнил он.
Зеленский также допустил возможность создания отдельного формата прямых переговоров по этому вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным.
В интервью телеканалу «1+1» он сообщил, что в этом его поддерживают европейские партнеры и США.
Комментируя итоги состоявшегося накануне телефонного разговора с американским президентом, Зеленский заявил, что обсуждал с главой Белого дома Джо Байденом некоторые документы, о которых шла речь на переговорах США и РФ.
«Говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия», — цитирует Зеленского «РЕН ТВ».
Украинский лидер добавил, что Байден не предлагал ему вести прямые переговоры с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса по урегулированию в регионе.
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но «там шлагбаум» и обойти его не выходит.
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