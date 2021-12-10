Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира «за стремление защищать свободу слова и самовыражения как необходимое условие демократии и прочного мира».

Церемония награждения проходила в Осло.



Церемония вручения Нобелевской премии мира в Осло. © Сергей Бобылев / ТАСС

Как писал ранее «Ридус», Нобелевскую премию мира за 2021 год Муратов разделил с филиппинской журналисткой Марией Рессой.

Ранее Муратов признался, что не откажется от присужденной награды, даже если его признают иноагентом, и заявил, что намерен направить часть Нобелевской премии на лечение детей со СМА, а также на решение проблем журналистики.

После объявления имен лауреатов премии мира сторонники Алексея Навального засыпали критикой и Нобелевский комитет, и лауреата. По их мнению, Муратов должен был отказаться от премии в пользу Навального или Светланы Тихановской.