В МГУ разработали покрытие, позволяющее зданиям менять цвет

Благодаря покрытию на основе анодного оксида алюминия, которое разработали специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, фасады зданий не только будут защищены от разрушения, но и смогут менять свой цвет в течение дня.

Как рассказал на Конгрессе молодых ученых ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ Кирилл Напольский, разработанная технология позволяет получить износостойкие декоративные покрытия любого цвета. Причем цвет меняется при изменении угла наблюдения, уточнил он.

«Надеюсь, что в ближайшем будущем [в России] будет построено здание, фасад которого будет облицован панелями с покрытием по нашей технологии. В этом случае цвет здания будет изменяться по ходу движения солнца с востока на запад в течение светового дня», — отметил Напольский в беседе с ТАСС.

Меняющие цвет дома © pixabay.com

По его словам, авторы разработки усовершенствовали классическую технологию анодирования, существенно расширив спектр цветов, которые может передавать материал. Кроме того, в отличие от красок и органических красителей это покрытие обеспечивает уровень устойчивости к солнечному излучению, добавил он.

Конгресс молодых ученых проходит с 8 по 10 декабря в парке науки и искусства «Сириус».