Летчик смог посадить военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем

Летчик ВКС России, управлявший военно-транспортным самолетом, сумел совершить аварийную посадку на неподготовленной площадке.

Чрезвычайная ситуация возникла из-за внезапно отказавшего двигателя.

Как сообщили в Минобороны РФ, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 10 десантников.

Вынужденная посадка произошла под Псковом вне аэродрома. Никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что на аэродроме Кресты в Псковской области, где проводились плановые учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации с десантированием, у одного из легких самолетов после взлета пропала тяга двигателя на высоте более ста метров. В результате машина перестала набирать высоту и начала терять скорость.

«В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

Получив разрешение, пилот успешно посадил самолет. За проявленное мужество Кабаков будет представлен к награде.

Источники газеты «Известия» в Минобороны РФ уточнили, что учебно-тренировочный полет выполнялся на самолете Ан-2.

