Летчик смог посадить военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
- 09 декабря 2021, 17:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Летчик ВКС России, управлявший военно-транспортным самолетом, сумел совершить аварийную посадку на неподготовленной площадке.
Чрезвычайная ситуация возникла из-за внезапно отказавшего двигателя.
Как сообщили в Минобороны РФ, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 10 десантников.
Вынужденная посадка произошла под Псковом вне аэродрома. Никто не пострадал.
В ведомстве уточнили, что на аэродроме Кресты в Псковской области, где проводились плановые учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации с десантированием, у одного из легких самолетов после взлета пропала тяга двигателя на высоте более ста метров. В результате машина перестала набирать высоту и начала терять скорость.
«В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.
Получив разрешение, пилот успешно посадил самолет. За проявленное мужество Кабаков будет представлен к награде.
Источники газеты «Известия» в Минобороны РФ уточнили, что учебно-тренировочный полет выполнялся на самолете Ан-2.
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