«Я законник, я разберусь»: в Госдуме удивились решению ВС РФ по маскам

Депутаты Госдумы пришли в некоторое замешательство от постановления Верховного суда РФ, которое позволяет штрафовать за отсутствие маски по одному лишь фото нарушителя. Такое впечатление сложилось у корреспондента «Ридуса», когда он попросил представителей ЛДПР, КПРФ и «Единой России» прокомментировать решение ВС.

Ранее представители управы района Люблино пришли в один из магазинов с проверкой и увидели продавца без маски. На магазин составили протокол, и местный суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Руководство торговой точки с наказанием не согласилось и продолжило оспаривать его вплоть до Верховного суда.

Представитель магазина настаивает на том, что штраф выписан незаконно, поскольку райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако ВС РФ согласился с выводами районного суда, подчеркнув, что в данном случае для установления виновности «нет необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике». Таким образом, Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски на основании одного только фото нарушителя, без проведения какого-либо дополнительного расследования.

«Я против подобных мер в отношении людей, которые не носят маски… Но здесь надо разбираться, — заявил в беседе с „Ридусом“ депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. — Я законник, поэтому давайте я разберусь… Мне нужно сначала изучить решение Верховного суда, а потом уже составлять мнение по данному делу».



«Я еще не знакома с этой историей. На пленарном заседании с самого утра. Сбросьте мне, пожалуйста, ссылку, я посмотрю», — сказала в свою очередь парламентарий от «Единой России» Мария Бутина.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание, что административный кодекс, конечно, допускает привлечение к отвественности гражданина, если «существуют доказательства совершенного им правонарушения в виде фотографий и видеоматериалов», но в этом вопросе есть свои тонкости.

Если, например, водитель нарушил ПДД, и этот факт был зафиксирован специальными техническими средствами, которые работают в автоматическом режиме, то здесь сразу выносится постановление о привлечении водителя к ответственности. А если нарушение заснял журналист либо обычный гражданин, то это является основанием для проведения проверки: необходимо установить личность нарушителя, а также место и время предполагаемого правонарушения, — пояснил Нилов в интервью «Ридусу».

«То же самое и с постановлением Верховного суда. Если гражданин зафиксировал продавца, передал фотографию в соответствующие органы и написал заявление, это может являться основой для дополнительной проверки. Например, нужны данные с расположенных непосредственно в магазине камер видеофиксации, подтверждающие, что в этот день именно конкретный продавец действительно был на рабочем месте и без маски. Или понадобятся подтверждающие сведения из табеля учета рабочего времени. В каждом конкретном случае надо разбираться отдельно», — подчеркнул Ярослав Нилов.

Борьба с пандемией — это не шутка. Надо носить маски, хотя всем данное правило порядком уже надоело. Но ничего не поделаешь. В Госдуме тоже обязывают всех носить маски, — добавил депутат.

Теперь у правоохранительных органов есть все основания для массового привлечения к административной ответственности политиков, артистов и прочих медийных личностей, нарушающих масочный режим, считает юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко.

«Чтобы инициировать возбуждение дела, инициативному гражданину достаточно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, а в качестве доказательства предъявить кадр с видеотрансляции или просто фото с мероприятия», — заключил Карпенко.

