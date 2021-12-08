В Совфеде оценили заявление Белого дома по итогам встречи Путина с Байденом

Заявление Белого дома по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена — «набор дежурных фраз», который был подготовлен еще до саммита. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«О санкциях, которые постигнут Россию в случае военных действий на Украине, разные должностные лица из окружения Байдена говорили и раньше. Я уверен, что Владимир Путин объяснил Байдену, что никаких планов по вторжению на Украину у Москвы нет, речь идет исключительно о выполнении Украиной Минских соглашений. Думаю, американский президент его услышал, но несколько грозных дежурных фраз, безусловно, должны были появиться. В противном случае Байден мог быть подвергнут резкой критике со стороны агрессивно настроенных представителей американского истеблишмента», — пояснил Джабаров.

Ранее стало известно, что Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете страны на 2022 год в том варианте, который не предполагает введения ряда санкций против России. Речь идет о санкциях против 35 человек из окружения Путина, санкциях по газопроводу «Северный поток — 2» и российскому суверенному долгу.

Переговоры президентов США и РФ. © Kremlin

Заявление по итогам переговоров президентов США и России опубликовано на официальном сайте Белого дома. В документе указано, что в ходе беседы Байден предупредил Путина, что США примут «серьезные экономические и иные меры», если Россия попробует разрешить ситуацию вокруг Украины военным путем.

