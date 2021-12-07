Директор «Аптекарского огорода» обвинил антиваксеров в спекуляции на страхе

Все мы видели тысячи разных календарей с милыми животными, природными красотами, а также красивыми людьми. Но вы точно никогда не видели календарь, на страницах которого взрослые мужчины в платьях позируют, стоя рядом с курочками.

Создатель забавного календаря Chicken Daddies («Куриные папочки») — профессиональный фотограф из США по имени Даниэль.

«Идея создания „Куриных папочек“ возникла, когда мой парень Тим согласился участвовать в фотосессии для интернет-челленджа The Target Dress Challenge, где всем нужно было сфотографироваться в платье в деревенском стиле вместе со своими животными. Мы решили устроить съемку на заднем дворе с нашими курами, и результат получился очень забавным», — вспоминает Даниэль.

Когда девушка поделилась снимками в своих соцсетях, они произвели настоящий фурор. Многие люди стали предлагать фотографу сделать календарь с мужчинами в платьях и курочками.

Сначала желающих надеть платье ради пернатых цыпочек было немного, но в итоге Даниэль удалось найти множество уверенных в себе мужчин с отличным чувством юмора, которые захотели стать героями необычного календаря.

«Куриные папочки» мгновенно стали популярными, и теперь календарь хотят купить тысячи людей со всего мира.

«Изначально моей целевой аудиторией были люди, которые держат кур и любят их. Но вскоре календарем стали интересоваться крупные фермеры, коллекционеры и просто люди, которым поднимались настроение забавные снимки мужчин с птицами», — рассказала Даниэль развлекательному порталу Bored Panda.

Даниэль планирует издавать новые календари Chicken Daddies каждый год. Также на официальном сайте фотографа можно увидеть и приобрести календарь «Куриные мамочки».

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