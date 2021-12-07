Директор «Аптекарского огорода» обвинил антиваксеров в спекуляции на страхе
- 07 декабря 2021, 13:46
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Некоторые представители российского шоу-бизнеса, говоря об опасности российских вакцин против коронавируса (COVID-19), «подло спекулируют на страхе людей». Такое мнение высказал директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.
«Они хотят удержаться на волне популярности за счет обсуждения горячей темы. Это видят все адекватные, мыслящие люди. Обратите внимание: как только встает вопрос о выезде за границу, эти артисты забывают про все так называемые опасности вакцинации и в первых рядах идут прививаться», — написал Ретеюм у себя на странице в Instagram.
Ранее главврачи 11 крупных медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и других городов РФ пригласили в «красную зону» известных политиков, актеров и музыкантов, являющихся противниками всеобщей вакцинации от COVID-19. В список приглашенных вошли Геннадий Зюганов, Егор Бероев, Мария Шукшина, Оскар Кучера, Юрий Лоза, Константин Кинчев и многие другие.
Идею поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что «понимает врачей, которые сейчас борются за жизни пациентов, страдающих коронавирусом».
«Они знают, какие меры действительно эффективны. Им небезразлично, когда они сталкиваются с тем, что некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации», — заявил Володин.
Войти через социальные сети: