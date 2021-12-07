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Директор «Аптекарского огорода» обвинил антиваксеров в спекуляции на страхе

Эдуард Футурье

Некоторые представители российского шоу-бизнеса, говоря об опасности российских вакцин против коронавируса (COVID-19), «подло спекулируют на страхе людей». Такое мнение высказал директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

«Они хотят удержаться на волне популярности за счет обсуждения горячей темы. Это видят все адекватные, мыслящие люди. Обратите внимание: как только встает вопрос о выезде за границу, эти артисты забывают про все так называемые опасности вакцинации и в первых рядах идут прививаться», — написал Ретеюм у себя на странице в Instagram.

Ранее главврачи 11 крупных медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и других городов РФ пригласили в «красную зону» известных политиков, актеров и музыкантов, являющихся противниками всеобщей вакцинации от COVID-19. В список приглашенных вошли Геннадий Зюганов, Егор Бероев, Мария Шукшина, Оскар Кучера, Юрий Лоза, Константин Кинчев и многие другие.

Идею поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что «понимает врачей, которые сейчас борются за жизни пациентов, страдающих коронавирусом».

«Они знают, какие меры действительно эффективны. Им небезразлично, когда они сталкиваются с тем, что некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации», — заявил Володин.
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Мужчины надели платья ради цыпочек и снялись вместе с ними для календаря

София Насыпова
Календарь Chicken Daddies.

Календарь Chicken Daddies.

© instagram.com/chickendaddiesofficial

Все мы видели тысячи разных календарей с милыми животными, природными красотами, а также красивыми людьми. Но вы точно никогда не видели календарь, на страницах которого взрослые мужчины в платьях позируют, стоя рядом с курочками.

Создатель забавного календаря Chicken Daddies («Куриные папочки») — профессиональный фотограф из США по имени Даниэль.

«Идея создания „Куриных папочек“ возникла, когда мой парень Тим согласился участвовать в фотосессии для интернет-челленджа The Target Dress Challenge, где всем нужно было сфотографироваться в платье в деревенском стиле вместе со своими животными. Мы решили устроить съемку на заднем дворе с нашими курами, и результат получился очень забавным», — вспоминает Даниэль.

Когда девушка поделилась снимками в своих соцсетях, они произвели настоящий фурор. Многие люди стали предлагать фотографу сделать календарь с мужчинами в платьях и курочками. 

Сначала желающих надеть платье ради пернатых цыпочек было немного, но в итоге Даниэль удалось найти множество уверенных в себе мужчин с отличным чувством юмора, которые захотели стать героями необычного календаря.

«Куриные папочки» мгновенно стали популярными, и теперь календарь хотят купить тысячи людей со всего мира.

«Изначально моей целевой аудиторией были люди, которые держат кур и любят их. Но вскоре календарем стали интересоваться крупные фермеры, коллекционеры и просто люди, которым поднимались настроение забавные снимки мужчин с птицами», — рассказала Даниэль развлекательному порталу Bored Panda.

Даниэль планирует издавать новые календари Chicken Daddies каждый год. Также на официальном сайте фотографа можно увидеть и приобрести календарь «Куриные мамочки».

Ранее ridus.ru писал про фермеров, которые сделали календарь на 2019 год, и он горячий и милый одновременно.

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