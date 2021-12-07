Эксперт: Сергей Миронов отказался от политических войн

Партия «Справедливая Россия — За правду» готова к тесному сотрудничеству со всеми губернаторами, независимо от их политических взглядов. Об этом свидетельствует визит лидера справороссов Сергея Миронова в Ярославскую область, считает политтехнолог Алена Август.

Миронов встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. Лидер справороссов дал четко понять, что «Справедливая Россия» ответственно подходит к взаимодействию с губернаторами в регионах, не устраивая каких-либо политических войн. Главное — решение социально-экономических проблем россиян, и Миронов, судя по его действиям, намерен двигаться именно в этом фарватере, — пояснила Август.

Евраев в ходе встречи с Мироновым отметил, что общая задача исполнительной и законодательной власти — работать для «улучшения качества жизни людей».

Михаил Евраев, открывая встречу, поблагодарил Сергея Миронова за внимание к Ярославской области. Врио губернатора отметил, что у исполнительной и законодательной власти общая задача — работать для развития региона и улучшения качества жизни людей.

«Неважно, какой партийный билет у вас есть, какого цвета символика партии, главное — выполнять взятые обязательства, делами оправдывать доверие людей», — подчеркнул Михаил Евраев.

Сергей Миронов пообещал оказывать правительству Ярославской области содействие в решении «важных вопросов развития региона».

«Впереди большая созидательная и совместная работа», — объявил председатель «Справедливой России».