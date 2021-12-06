ЦИАН запретит указывать фразу «только славянам» при сдаче жилья

Онлайн-сервис по продаже и аренде недвижимости ЦИАН предупредил о том, что с февраля 2022 года нельзя будет размещать на сайте объявления, содержащие признаки дискриминации на национальной, расовой или религиозной почве.

В сообщении сервиса также говорится, что эти изменения касаются всех категорий недвижимости и распространяются на всю Россию.

Тем, кто уже разместил объявления с недопустимыми формулировками, рекомендуется самостоятельно их отредактировать до 1 февраля.

«После наступления этой даты ЦИАН оставляет за собой право на самостоятельное внесение соответствующих корректировок в описании размещенных вами объектов», — подчеркивается в сообщении.

Аренда квартиры © Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

В сервисе объяснили, что давно знали о существовании проблемы дискриминации при сдаче квартир, и перед тем, как вносить какие-либо изменения, долгое время проводили исследования.

«Мы в ЦИАН выступаем за равные права для всех, поэтому пришло время изменить правила в части таких публикаций. Мы очень надеемся, что наши пользователи отнесутся к этому с пониманием и в будущем это станет нормой и стандартом для всего рынка», — заявили в сервисе в беседе с «РИА Недвижимость».

Как писал ранее «Ридус», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не позволила представителям компании «Авито» купить сервис объявлений недвижимости ЦИАН. В ФАС считают, что сделка с большой долей вероятности привела бы к ограничению конкуренции на рынке, так как объединившись, компания получила бы более 50% рынка. Такая ситуация, по мнению ведомства, увеличивает вероятность повышения цен на услуги досок объявлений «Авито» и ЦИАН как для физических лиц, так и для риелторов с застройщиками.

Также сообщалось о популярной схеме мошенничества псевдоагентов по недвижимости, которые используют объявления на «Авито» и ЦИАНе.

