Индия займется производством автоматов Калашникова

Подписан контракт на производство в Индии российских автоматов Калашникова АК-203.

Как сообщил в эфире телеканала «Россия-24» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, Москва и Нью-Дели заключили целый ряд важных соглашений.

«В частности, был подписан долгожданный контракт на производство в индийском городе Корва автоматов Калашникова», — цитирует Шугаева газета «Известия».

Как уточняет ФАН, Индия и Россия подписали соглашение о производстве 600 000 штурмовых винтовок AK-203 на новом заводе в штате Уттар-Прадеш. Автоматы Калашникова заменят в индийской армии винтовки INSAS. Соответствующее решение было принято Советом по оборонным закупкам Индии в преддверии визита в Индию президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар рассказал, что Восточный морской коридор свяжет индийский город Ченнаи с российским портом Владивосток. Благодаря этому расширятся торговые связи между двумя странами.

Ранее Шугаев сообщил, что Россия начала поставки Индии первой партии зенитных ракетных систем ПВО С-400.

Контракт на поставку Индии С-400 общей стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан в октябре 2018 года. Всего Индия получит пять полковых комплектов С-400 «Триумф»: первый — до конца 2021 года, а все пять — до конца 2024 года.