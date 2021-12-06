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Регионы ДФО получат 6 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами

Эдуард Футурье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

© primorsky.ru

Регионы Дальнего Востока получат почти шесть миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщило правительство Приморского края по итогам совещания с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

«Глава Минприроды обозначил срок подготовки к лесным пожарам — 1 марта 2022 года», — указано в пресс-релизе.

Как отметил Козлов, первоочередная задача сегодня — «проанализировать упущения», которые не позволили эффективно бороться с пожарами и предотвращать возгорания в 2021 году.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в регионе уже «создана карта горимости», отмечены «зоны повышенного риска».

«Увеличиваются штаты специалистов, в частности парашютистов, закупаются парашютные системы. Одна из новых мер повышения эффективности противодействия природным пожарам — увеличение зарплаты пожарным и лесничим», — заявил губернатор края.

«В этом году в крае была непростая лесопожарная обстановка. Из-за аномальной жары, сухих гроз возникали пожары в труднодоступных местностях. Однако благодаря увеличению численности пожарных, их оснащению справились с возгораниями в Приморье и помогли другим регионам», — добавил Олег Кожемяко.

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