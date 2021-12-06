США планируют объявить бойкот Олимпиады в Пекине на этой неделе

США планируют объявить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента Джозефа Байдена.

Объявление о бойкоте может состояться на этой неделе. Речь идет о полном отсутствии официальных лиц США на соревнованиях. В политических кругах Вашингтона считают, что такое решение позволит надавить на Китай и при этом не лишать американских спортсменов возможности участвовать в Олимпиаде.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала лидеров ведущих стран мира к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. Поводом послужили приписываемые официальному Пекину массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Власти КНР категорически отвергают подобные обвинения.