В Бразилии госпитализировали двух младенцев после вакцинации от COVID-19
- 06 декабря 2021, 04:39
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В Бразилии случайно вакцинировали двух младенцев от коронавируса, В результате их пришлось срочно госпитализировать, поскольку «реакция оказалась очень тяжелой», сообщает издание Uol.
Девочка в возрасте двух месяцев и мальчик в возрасте четырех месяцев получили из-за ошибки процедурной медсестры дозу препарата Pfizer. У детей поднялась высокая температура, которая никак не сбивалась. У девочки еще началась сильная рвота.
Младенцы проведут в больнице неделю. Каждые двое суток им будут проводить анализ крови, также детям сделают электрокардиограмму и эхокардиограмму.
Известно, что матери привезли младенцев в больницу, чтобы сделать комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита B.
Медсестра, допустившая трагическую ошибку, временно отстранена от работы. В больнице проводится административное расследование.
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