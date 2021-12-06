В Бразилии госпитализировали двух младенцев после вакцинации от COVID-19

В Бразилии случайно вакцинировали двух младенцев от коронавируса, В результате их пришлось срочно госпитализировать, поскольку «реакция оказалась очень тяжелой», сообщает издание Uol.

Девочка в возрасте двух месяцев и мальчик в возрасте четырех месяцев получили из-за ошибки процедурной медсестры дозу препарата Pfizer. У детей поднялась высокая температура, которая никак не сбивалась. У девочки еще началась сильная рвота.

Младенцы проведут в больнице неделю. Каждые двое суток им будут проводить анализ крови, также детям сделают электрокардиограмму и эхокардиограмму.

Известно, что матери привезли младенцев в больницу, чтобы сделать комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита B.

Медсестра, допустившая трагическую ошибку, временно отстранена от работы. В больнице проводится административное расследование.

