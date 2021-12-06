Российские ученые впервые получили потомство зебровидной акулы

Биологи Приморского океанариума во Владивостоке смогли получить потомство зебровидной бычьей акулы. Это первый успешный в России опыт разведения акул такого типа.

По словам ученых, яйцо, из которого появился на свет малек, взрослая акула отложила еще в январе. Таким образом, инкубация продолжалась 11 месяцев. Размер акулёнка — 177 миллиметров, вес 35 граммов. Малька кормят небольшими кусочками гребешка и кальмара, креветочной икрой и мизидой.

Зебровидных акул содержат лишь в нескольких океанариумах, которые располагаются в разных странах мира. Этот вид относится к числу малоизученных, поэтому наблюдения за размножением хищника имеют большую научную ценность.

Зебровидные особи считаются наиболее древними из всех живущих сейчас акул. Предполагается, что эти существа появились на Земле около 242 миллионов лет назад, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.