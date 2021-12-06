Инфекционист рассказал, чем можно заменить маску при защите от COVID-19

Увлажняющие или интраназальные капли могут запросто заменить медицинскую маску при защите от коронавируса (COVID-19). Такие капли формируют на слизистой носа биопленку, которая препятствует распространению инфекции, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

На новогодних корпоративах вряд ли кто-нибудь будет носить маску, поэтому можно создать эффект ее присутствия, — сказал медик.

По словам Тимакова увлажняющие или интраназальные капли необходимо использовать перед походом в то или иное общественное место, затем, по возвращении домой, нужно хорошо промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после еще раз закапать капли.

«Но если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо никуда ходить, чтобы не заразить окружающих», — заключил инфекционист в интервью РИА Новости.

Ранее Тимаков предположил, что пандемия коронавируса закончится не раньше весны 2022 года. По его мнению, весной станет понятно, продолжит ли вирус мутацию.