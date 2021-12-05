Глава СК РФ поручил проверить деятельность музыкантов Noize MC и Oxxxymiron

После обращения инициативной «группы патриотов» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров).

Как сообщается на сайте СК РФ, авторы инициативы утверждают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, обращается внимание на попытки реабилитации нацизма и признаки экстремистской деятельности.

Бастрыкин поручил в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении, и по результатам дать правовую оценку.

Позднее блогер Дмитрий Якушев сообщил, что это обращение было «шуткой» и он специально написал его в «идиотской форме».



Ранее глава СК заявил, что рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев), по сути, «торгует наркотиками в социальных сетях».



До этого главное управление Следственного комитета по Москве начало проверку композиций рэпера на наличие в них пропаганды запрещенных веществ. Якобы в его песнях содержатся призывы к потреблению наркотических средств, в том числе и среди несовершеннолетних.

После заявления Бастрыкина артист уехал из РФ, а клуб Gipsy, где 26 ноября должен был состояться концерт Моргенштерна, перенес мероприятие на следующий год.

Кроме того, закрыли ресторан музыканта Kaif. Это объяснили нелегальной торговлей алкоголем.