Скончался создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

В возрасте 75 лет ушел из жизни создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на супругу продюсера Наталью.

По информации СМИ, ранее Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находился в предкоматозном состоянии. Позднее его подключили к аппарату ИВЛ.

Он родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Б. Щукина.



В 1982—1983 годах был директором ВИА «Здравствуй, песня!», а в сентябре 1987 года организовал первый в СССР рок-фестиваль, который прошел в подмосковном Подольске.



Марк Рудинштейн также известен как кинопродюсер, актер и организатор кинопремии «Золотой овен». Он снялся в таких фильмах, как «Мне не больно», «Приходи на меня посмотреть», «Завтра будет завтра», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Московская сага» и «Бабий Яр». Роль в последнем из них Рудинштейн считал самой важной для себя, отмечает «РЕН ТВ».