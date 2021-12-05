Стали известны подробности задержания российского сухогруза в Польше

Задержание в Польше российского сухогруза «Руслана» прокомментировал Алексей Суровцев, гендиректор компании «Трансфлот», которой принадлежит судно.

Он заявил, что сухогруз от курса не уклонялся, а «остаточные признаки» опьянения были обнаружены у троих членов экипажа.

Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали в Гданьском заливе Балтийского моря шедшее из Клайпеды российское судно. По информации «Морского портала», капитан сухогруза и еще два члена экипажа находились в нетрезвом состоянии. Анализ показал почти промилле алкоголя у капитана и около 1,5 промилле — у его собутыльников.

«Судно стоит на рейде порта Гданьск в Польше. Экипаж на борту, ждет заводки в порт. В понедельник будут выгружаться. Будет произведена смена экипажа. Экипаж в понедельник выезжает из Калининграда», — рассказал Суровцев в беседе с «РЕН ТВ».

Комментируя информацию о том, что сухогруз вышел за пределы фарватера и направился в сторону пляжа, едва не сев не мель, судовладелец заверил, что судно от курса не отклонялось. «Это так поляки пишут. Сами понимаете, какая обстановка сейчас, здесь бы только придраться», — объяснил он в интервью телеканалу.

Схема движения сухогруза © portalmorski.pl

При этом Суровцев не исключил, что моряков могут лишить дипломов судоводителей, а также посадить в польскую тюрьму. По его словам, подобные случаи раньше бывали.

Как сообщал «Ридус», инцидент произошел 5 декабря около четырех часов утра. Сухогруз «Руслана» шел за пределами фарватера со скоростью 11 узлов в направлении пляжа на Собешевском острове, рискуя сесть на мель. На вызовы спасательной службы и пограничников экипаж не отвечал. Приблизительно в километре от пляжа сухогруз развернулся на 180 градусов, в последний момент избежав посадки на мель.