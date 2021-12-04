В Турции выразили готовность организовать диалог президентов РФ и Украины

Турция готова организовать диалог Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку поддерживает хорошие отношения с Россией и Украиной и выступает против эскалации напряженности между этими странами, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией. В офисе украинского президента приветствовали это заявление, а глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь допустил, что Путин и Эрдоган могут обсудить предложение Анкары. При этом министр напомнил, что Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова уже указал на то, что Россия не является стороной данного конфликта.

«Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Однако, если это не получается, то Турция может внести конструктивный вклад в снижение напряженности», — сказал Калын в интервью агентству Anadolu.

Он подчеркнул, что Анкара готова создать площадку для диалога и предпринять шаги по недопущению эскалации.

Калын добавил, что противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции. Он также заметил, что многие страны Запада не имеют конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган © Wikimedia

«Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все», — заключил пресс-секретарь Эрдогана.

Как писал ранее «Ридус», перед началом встречи с турецким президентом в рамках саммита G20 в Риме президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов о России. Во время совместного фотографирования президентов дважды прозвучал вопрос, не считает ли Байден, что Турция слишком сблизилась с Россией. В первый раз президент США его, похоже, не услышал, а во второй — проигнорировал.

В марте Байден говорил, что встревожен развитием российско-турецкого сотрудничества и перспективами ослабления связи Турции с НАТО из-за покупок оружия у РФ.

Между тем в сентябре Эрдоган подтвердил намерение Турции закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы С-400, подчеркнув: «никто не может вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне.

