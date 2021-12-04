«Иммунитет не мешок»: вирусолог назвал число повторных заражений COVID-19

Примерно в двух случаях из 100 происходит повторное заражение коронавирусом, сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, такие случаи встречаются не очень часто.

Из ста переболевших двое заражаются повторно в период до 6−9 месяцев после перенесенного заболевания, уточнил он.

«Иммунитет не мешок, из которого можно все вытащить. Он, конечно, постепенно восстанавливается», — отметил Аграновский в беседе с URA.RU.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков согласился, что подтвержденные повторные случаи заболевания встречаются довольно редко. «Если у человека нормальная иммунная система, повторного заболевания не должно быть. Если оно и будет, то только через несколько лет», — сказал собеседник издания.

Тестирование на COVID-19. © Авилов Александр / Агентство «Москва»

Ученый указал на то, что для подтверждения повторного заболевания недостаточного положительного ПЦР-теста, а нужны такие серьезные доказательства, как тест на антитела. По его словам, ПЦР могут быть ложными.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав прорабатывает вопрос о том, чтобы люди с ослабленным иммунитетом ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции чаще, чем здоровые.

В свою очередь терапевт Надежда Чернышова пояснила «Ридусу», можно ли самостоятельно диагностировать у себя ослабленный иммунитет и попадают ли в эту группу люди, которые часто болеют простудой и гриппом.