Мария Бутина: «Единая Россия» формирует моду на заботу о ближних

Юбилейный съезд «Единой России» был посвящен «проблемам обычных людей», а не «награждению тех или иных функционеров почетными знаками отличия». Этим единороссы в очередной раз показали, что являются «партией реальных дел». Такое мнение высказала депутат Госдумы Мария Бутина по итогам третьего этапа съезда «Единой России», приуроченного к 20-летию партии.

«Основное внимание уделялось акции взаимопомощи #МыВместе, в которой принимали участие многие активисты „Единой России“ и депутаты нижней палаты парламента, в том числе и я… Мы развозили антисептики и защитные медицинские маски по интернатам и детским домам Кировской области», — заявила Бутина.

По ее мнению, «Единая Россия» формирует сегодня «определенную моду» на заботу о ближних.

С нас стараются брать пример. Когда мы запустили акцию #МыВместе в Кировской области, к нам присоединились люди, которые раньше никакого отношения к «Единой России» никогда не имели. Таким образом, во время пандемии коронавируса «Единая Россия» показала себя с лучшей стороны. Поэтому я приняла решение вступить в партию. На съезде мне вручили партийный билет, — заключила Мария Бутина.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде, отметил, что «Единая Россия» предлагает «конструктивную, созидательную и объединяющую повестку».

«На выборы в Госдуму в 2021 году партия вышла с программой, которую начала формировать задолго до избирательной кампании в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов. Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех её регионов. И, что важно, каждый её пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определённые, конкретные сроки», — сказал Путин.



Председатель ЕР Дмитрий Медведев в свою очередь заверил участников и гостей съезда, что единороссы «стараются работать как следует», ставя во главу угла «интересы гражданина РФ, его здоровье и безопасность».

Съезд «Единой России» окончательно расставил точки над i в вопросе о том, кто главнее — сама партия или ее фракция в Госдуме, считают авторы Telegram-канала «Номенклатура».

«Не секрет, что фракция неоднократно пыталась несколько отстраниться от партии, существовать как бы в параллельной реальности, вести свою линию. Эта история закончена, вопрос закрыт. Во-первых, руководитель фракции ЕР в Думе Васильев стал заместителем секретаря Генсовета партии Турчака. Во-вторых, фракция будет ежегодно отчитываться о работе перед съездом партии. Этим всё сказано. Фракция подчиняется партии», — пояснили авторы канала.

