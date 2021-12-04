12 губернаторов станут главами региональных отделений «Единой России»

В 12 регионах РФ губернаторы станут главами местных отделений партии «Единая Россия». С такой инициативой выступил председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Новыми руководителями региональных отделений единороссов в 12 регионах станут врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Свердловской области — Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По мнению Медведева, губернаторы, если они станут главами отделений «Единой России», получат возможность более эффективно решать задачи развития экономики и повышения качества жизни людей.

Похожего мнения придерживается Директор Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков. Он отметил, что предложение Дмитрия Медведева усилит позиции партии.

«Оно, безусловно, позволяет этим самым главам регионов более эффективно и оперативно решать важные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием территорий», — заявил Чеснаков.