Рэпера Элджея оштрафовали за пропаганду наркотиков на 100 тысяч рублей

Зюзинский районный суд Москвы назначил рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк) штраф в размере 100 тысяч рублей.

Такому наказанию его подвергли за пропаганду наркотиков.

На судебное заседание музыкант не явился, приводит kp.ru сообщение пресс-службы суда.

Ранее издание сообщало о том, что Элджея обвиняют по статье административного кодекса РФ «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета».

В августе этого года родители школьников потребовали отменить концерт артиста из-за того, что в его песнях открыто пропагандируются наркотики.

В январе прошлого года был отменен концерт Элджея в Челябинске. Возможной причиной этого стало заявление местного депутата о том, что песни музыканта изобилуют нецензурной лексикой, пропагандой употребления запрещенных веществ и даже призывами к разрушению традиционных ценностей: семьи и государства.

Как сообщал «Ридус», недавно рэпер был замечен на Кипре. Он посетил миграционный центр, возможно, для получения кипрского гражданства.

До этого стало известно, что Элджею и Моргенштерну (Алишер Валеев) грозит наказание за пропаганду запрещенных веществ в песне «Виски на завтрак».

Кроме того, летом Узенюка лишили прав за вождение в нетрезвом виде.