Минтруд: уровень бедности в России снизился до 11%

В третьем квартале 2021 года уровень бедности в РФ снизился до 11%.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, это связано с восстановлением рынка труда, выплатой на детей школьного возраста, выплатой для пенсионеров, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми.

В ведомстве отметили, что снижение уровня бедности и повышение уровня занятости традиционны для третьего квартала года. Это происходит, в том числе, за счет сезонных работ в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.

«В 2021 году третий квартал также стал периодом, когда уровень занятости вернулся к допандемическим показателям», — приводит сообщение министерства kp.ru.

Уточняется, что в сентябре число занятых составило 72,3 миллиона человек, а безработных — 4,3%. Cреднедушевые номинальные доходы населения выросли на 15,5% - с 34,9 тысяч рублей до 40,4 тысяч рублей.

Бедность © pixabay.com

В настоящее время, по данным Росстата, в РФ проживают 16 млн людей, считающихся бедными.

Ранее правительство РФ объявило, что при расчете показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности». Начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего значения прожиточного минимума за IV квартал 2020 года.



Показатель «граница бедности» был введен в связи с переходом на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Ридус» писал ранее, что их рассчитывают не по продовольственной корзине, а по среднедушевому медианному доходу и медианной зарплате.