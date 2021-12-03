У вернувшихся из ЮАР российских туристов обнаружен коронавирус

Положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 был выявлен у двоих россиян, вернувшихся из поездки в ЮАР.

В настоящее время устанавливается штамм обнаруженного у них коронавируса.

В Роспотребнадзоре уточнили, что COVID-19 выявили у двух пассажиров, прилетевших из ЮАР частным рейсом в ночь на 3 декабря.

«Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», — приводит «360» сообщение пресс-службы ведомства.

Биологический материал, взятый у россиян, исследуют в двух лабораториях с целью установления штамма коронавируса.

Зараженные будут находиться под наблюдением медиков две недели, ежедневно им предстоит проходить ПЦР-тестирование.

Кроме того, на 14 дней изолированы все пассажиры рейса из ЮАР, на котором летели инфицированные, пишет ФАН.



По последним данным, выявленный в ЮАР новый штамм «омикрон», который распространяется по миру вторую неделю, уже обнаружен в 26 странах.



Ранее глава Минздрава ЮАР Джо Паахла заявил, что омикрон-штамм вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию, однако непривитым может грозить госпитализация.

Напомним, эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что «омикрон» отличается от других вариантов коронавируса тем, что заболевшие жалуются на неспецифический симптом — сильное чувство усталости.

