найти ×
   
  • USD -0.32
    73.74
  • EUR -0.57
    83.24
СохранитьСохранено0
×

101984

Как волонтеры учат детей и подростков безопасности

Эдуард Футурье

© dobro.ru

Волонтер Рината Чернова рассказала в интервью «Ридусу» о своем проекте «Безопасность молодого поколения». Инициатива, по словам Черновой, направлена на формирование у детей и подростков высокой культуры безопасности.

«Мы проводим интерактивные занятия в школах, детских садах и реабилитационных центрах. Ребята учатся соблюдать безопасность в быту, вести себя в местах массового скопления людей, в лесу и на водных объектах. Также мы обучаем навыкам оказания первой помощи — все это проходит с помощью специальных манекенов», — заявила Рината.

© dobro.ru

В 2021 году участники проекта «Безопасность молодого поколения» организовали 15 мероприятий с охватом более 32 тысяч человек.

«Пока мы работаем в Москве и Московской области, но в дальнейшим планируем вести свою деятельность и в других регионах России», — заключила Чернова.

© dobro.ru

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)