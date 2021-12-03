Как волонтеры учат детей и подростков безопасности

Волонтер Рината Чернова рассказала в интервью «Ридусу» о своем проекте «Безопасность молодого поколения». Инициатива, по словам Черновой, направлена на формирование у детей и подростков высокой культуры безопасности.

«Мы проводим интерактивные занятия в школах, детских садах и реабилитационных центрах. Ребята учатся соблюдать безопасность в быту, вести себя в местах массового скопления людей, в лесу и на водных объектах. Также мы обучаем навыкам оказания первой помощи — все это проходит с помощью специальных манекенов», — заявила Рината.

В 2021 году участники проекта «Безопасность молодого поколения» организовали 15 мероприятий с охватом более 32 тысяч человек.



«Пока мы работаем в Москве и Московской области, но в дальнейшим планируем вести свою деятельность и в других регионах России», — заключила Чернова.