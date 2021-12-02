В Подмосковье задержали до 200 участников пасторской конференции

В подмосковном городе Раменское на пасторской конференции церквей «Нового поколения» были задержаны до 200 человек.

Как сообщается в видеообращении на Youtube-канале «Взгляд с Небесной», конференция проходит второй день, в ней принимают участие как зарегистрированные, так и незарегистрированные религиозные организации.

По предварительным данным, силовики произвели задержания на основании информации о том, что в собрании участвуют организации, признанные в России нежелательными.

В видеообращении пастор рассказал, что всех участников конференции положили на холодный пол лицом вниз, а одного человека избили.

На сайте ОВД-Инфо отмечается, что в августе Генеральная прокуратура признала «нежелательными» четыре религиозные организации, связанные с Латвией и Украиной. Поводом для принятия такого решения стало то, что «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».