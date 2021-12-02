Экс-депутат Рады назвал три сценария ухода Зеленского с поста

Бывший депутат Рады Михаил Бродский предположил три варианта развития политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского после сделанных им заявлений на пресс-марафоне.

По мнению Бродского, выступление главы государства показало, что он «очень сильно оторван от реалий» и находится «в космосе». В ближайшем будущем это вызовет неминуемое падение рейтинга президента и лишит его возможности переизбраться на следующий срок, считает политик.

«Два с половиной года пройдут быстро, и Владимиру Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности: с достоинством, под аплодисменты нации, с поникшей головой или же убегать в женском платье, как Керенский», — написал экс-депутат в статье для сайта «Гордон».

Он добавил, что когда госсектор парализован, а политику парламента определяют кухарки и лифтеры, турбулентность главного бенефициара власти означает турбулентность для всей страны.

Напомним, 26 ноября во время пресс-марафона, посвященного достижению половины своего президентского срока, Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине госперевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Зеленский добавил, что в заговоре участвуют граждане Украины и России. В итоге, как известно, переворот не состоялся.