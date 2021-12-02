Володин прокомментировал новые санкции ЕС против Белоруссии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал пятый пакет санкций, принятый Евросоюзом в отношении Белоруссии в связи с миграционным кризисом.

По его словам, это решение носит недружественный и несправедливый характер, а также жестоко по отношению к людям.

«Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем. Прежде всего, женщины и дети не были готовы к тому, что проведут почти месяц у колючей проволоки, — у многих нет даже теплой одежды», — пояснил Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя ее в миграционном кризисе. Все это делается вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, добавил он.

Володин обратил внимание, что причина появления беженцев из Ливии, Ирака и Сирии кроется в действиях властей США и ЕС, которые разрушили государства и создали гуманитарные проблемы для граждан этих стран.

Политик также подчеркнул, что санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и России еще с 2014 года, и любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений.

Напомним, под ограничения в рамках пятого пакета санкций Евросоюза с 1 декабря попадут авиакомпания «Белавиа», турагентства «Центркурорт», «Оскар Тур», гостиницы «Минск», «Планета», предприятия «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Белшина» и Отдельная служба активных мероприятий Белоруссии.

Ограничительные меры вводятся на фоне миграционного кризиса на границах ЕС с Белоруссией, в котором Запад обвиняет белорусского лидера Александра Лукашенко.

По словам Лукашенко, ситуация с беженцами выгодна именно Западу, поскольку таким образом ЕС «напрягает» белорусскую армию и отвлекает ее от прямых обязанностей. Глава государства уверен, что это делается, чтобы Белоруссия не вмешалась в возможный конфликт Украины и России. При этом он сомневается, что РФ собирается на кого-то нападать.