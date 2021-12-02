Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы

В столице на следующей неделе ожидаются 20-сантиметровые сугробы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, настоящая зима уже пришла в Москву — к утру 2 декабря сугробы на базовой метеостанции ВДНХ выросли до восьми сантиметров. При этом на других метеостанциях города, например на Балчуге, их высота достигла десяти сантиметров, а в Тушино — 13 сантиметров, отметил синоптик.

Он также прогнозирует, что в пятницу, 3 декабря, снежный покров останется на уровне восьми-десяти сантиметров, а в выходные, 4—5 декабря, похолодает и осадки перейдут в твердую фазу.

«Благодаря этому высота снежного покрова подрастет до 10-12 сантиметров», — рассказал Тишковец в Instagram.

Как отмечает газета «Известия», ранее метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала, что вечером 3 декабря в Москву придет циклон из Прибалтики. В связи с этим температура воздуха в столице немного поднимется и выпадут небольшие осадки. В ночь на субботу будет снег, гололед и -2…-4 °С. Днем возможен небольшой снег, температура воздуха составит 0…-2 °С, уточнила она.

Снег в Москве. © Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

В воскресенье, 5 декабря, будет облачно, без осадков, днем столбики термометров опустятся до -1…-3 °С, заключила Позднякова.

Кроме того, стало известно, что на смену циклону «Бенедикт» в столичный регион придет «Даниэль». Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Ридусу», чем это грозит жителям и зачем синоптики придумывают такие экзотические названия для погодных явлений.

«Ридус» также писал, что на российские регионы идет слишком большое количество циклонов, а в будущем их станет еще больше. Всему виной глобальное изменение климата.

