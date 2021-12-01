Путин: «Единая Россия» наладила диалог с ведущими партиями мира

Межпартийный диалог между парламентами разных государств является важной составляющей дипломатических отношений, поскольку помогает «искать пути противодействия современным угрозам и вызовам». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем официальном приветствии участникам конференции «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение».

«Представители политических организаций различных государств активно участвуют в решении актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах», — отметил глава государства.

Конференция приурочена к 20-летию со дня основания партии «Единая Россия». По словам Путина, единороссы «уделяют большое внимание поддержанию доверительных отношений с зарубежными партнерами». К настоящему времени, уточнил президент, «Единая Россия» смогла наладить «прямой, содержательный диалог с ведущими партиями Европы, Азии, Африки и Латинской Америки», передает ТАСС.