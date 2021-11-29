Посольство Египта в РФ заверило, что курорты страны безопасны для россиян

В Египте не зарегистрировано ни одного случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон», заявили в посольстве страны в России.

Египетские курорты по-прежнему остаются безопасными для российских туристов, заверили в дипмиссии.

«Ситуация на курортах и в других туристических местах не представляет никакой эпидемиологической опасности для россиян», — сообщили в посольстве газете «Известия».

Уточняется, что Египет перестал принимать рейсы из ЮАР с того самого дня, когда там выявили «омикрон», и, кроме того, сформировал комитет для наблюдения за распространением нового штамма.

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Как пишет издание, официальный представитель минздрава Египта Хосам Гаффар опроверг сообщения о якобы прибывшем в страну из ЮАР пассажире, инфицированном омикрон-штаммом. По словам Гаффара, всем прилетевшим из этой африканской страны был сделан ПЦР-тест, и у всех 11 пассажиров, находившихся на борту самолета, результаты тестов оказались отрицательными.

Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что штамм коронавируса «омикрон» уже завезли в Россию туристы, отдыхавшие в Египте. Однако в Роспотребнадзоре заверили, что по состоянию на 28 ноября омикрон-штамм в России не обнаружен.

Тем временем Израиль стал первой страной в мире, на 14 дней запретившей въезд вообще всем иностранцам.