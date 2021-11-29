Обрушившийся на Стамбул ураган сняли на видео

Мощнейший ураган обрушился на Стамбул.

Сильный ветер переворачивает машины, обрывает линии электропередач и сносит крыши зданий.

Повреждены десятки домов. Под обломками уже погибли два человека, девять получили ранения.

Разбушевавшаяся стихия не позволила приземлиться шести самолетам. Их перенаправили в Анкару и Измир. Также было перекрыто движение судов по проливу Босфор, сообщают местные СМИ.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как ураганный ветер уносит куски кровли и разрушает фанерную часовую башню.

Как рассказал «РИА Новости» очевидец, ветер сбивает с ног прохожих, поднимает в воздух кровлю крыш и сломанные ветки деревьев. По его словам, он не смог перейти на другую сторону улицы и спрятался в углубление между домами.

«Всё, что может улететь, летает по воздуху», — цитирует его агентство.

Очевидец добавил, что подобные стихийные бедствия не редкость в Стамбуле, однако на этот раз юго-западный ветер, который в Турции называют «лодос», особенно сильный.

По информации источника агентства в полиции Стамбула, из-за урагана перевернулись несколько грузовиков в районе Чаталджа и произошел обрыв линии электропередачи в районе Османгази.

Местами ветер достигает скорости 130 км/час, уточняют метеорологи. По их прогнозам, непогода может продлиться в Стамбуле по крайней мере до вечера.

Как писал ранее «Ридус», из-за обрушившегося на Москву урагана обвалился один из зубцов кремлевской стены.