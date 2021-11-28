Чеченские школьники приступили к изучению книги об Ахмате Кадырове

Книга о первом президенте Чечни Ахмате-Хаджи Кадырове «Путь, озаренный светом» была включена в республике в школьную программу по изучению истории России.

Ученики 9-х и 11-х классов приступили к ее изучению в сентябре этого года.

Как сообщает ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram, в книге рассказывается о жизни и деятельности Ахмата-Хаджи Кадырова на посту главы администрации республики.

«Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — говорится в сюжете телеканала.

По словам корреспондента, в приложении пособия представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность.

Как отмечает «360», книга вышла год назад. Ее написал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов.

Методику обучения по этой книге составили руководители и преподаватели Центра непрерывного повышения педагогического мастерства.

Ранее сообщалось, что общероссийское движение «Сильная Россия» намерено инициировать проверку учебников всеобщей истории на предмет фактологических и смысловых искажений. Об этом председатель движения Антон Цветков попросил председателя Межведомственной комиссии по историческому просвещению помощника президента Владимира Мединского и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.