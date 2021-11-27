В Госдуме оценили новый британский закон о борьбе с «внутренними демонами»

Парламент Великобритании планирует рассмотреть законопроект о деанонимизации в социальных сетях. Как сообщила депутат-консерватор Шифон Бейли документ, если он будет принят, обяжет интернет-пользователей подтверждать свои аккаунты на онлайн-площадках.

«Законопроект о проверке, который мы разработали, дает людям возможность верифицировать свои аккаунты. Они будут знать, кто из пользователей реален, а кто нет. Все просто. Мы считаем, что это сократит количество случаев кибербуллинга в Сети и прочих анонимных злоупотреблений, хотя и не избавит от них полностью», — приводит слова депутата «Взгляд».

Анонимность в Сети очень опасна, поскольку дает ощущение вседозволенности, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.

Люди чувствуют безнаказанность, поэтому анонимность зачастую приводит к всплеску агрессии, разгулу каких-то внутренних демонов. Таким образом, анонимность, безусловно, является фактором распространения в Сети кибербуллинга, что, на мой взгляд, неприемлемо. Когда вы идете на улицу, у вас есть паспорт, вас все видят, вы не станете оскорблять первого встречного человека, пытаясь его унизить. Хотелось бы, чтобы аналогичные нормы действовали и в онлайн-среде, — рассказал Горелкин в интервью «Ридусу».

«Кроме того, анонимность — лучший соратник киберпреступников. Онлайн-мошенники, как известно, стараются скрыть свою личность любыми возможными способами. Они приобретают „левые“ SIM-карты, пользуются различными анонимайзерами», — добавил парламентарий.

Антон Горелкин напомнил, что в России 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому онлайн-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать опасный контент, в том числе и оскорбительные комментарии.

Если говорить о наших отечественных соцсетях, то климат, конечно, улучшился, но вот зарубежные платформы исполнять этот закон не стремятся. Возможно, нам следует подумать о жестких санкциях в отношении иностранных социальных сетей, — заключил депутат.

Вероятно, зарубежные онлайн-площадки станут относиться к российскому законодательству более ответственно, когда вступит в силу закон о так называемом «приземлении» международных IT-корпораций в юрисдикции РФ. Документ предполагает появление в России официальных представительств иностранных цифровых гигантов.

«Наличие таких представительств имеет большое значение для выстраивания с IT-гигантами эффективного диалога и вывода их деятельности из „серой зоны“, в которой они находятся в настоящее время», —заявил ранее «Ридусу» руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.



Если компании не захотят открывать представительства, то им запретят собирать личные данные пользователей и размещать рекламу.