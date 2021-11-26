«Цирк и позор»: эксперты отреагировали на слова Зюганова об операции «Лось»

Глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов выступил с резкой критикой в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что Володин является заказчиком операции «Лось» против депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на выступление Зюганова в эфире КПРФ ТВ.

По мнению лидера коммунистов, Вячеслав Володин злится на Рашкина за то, что тот конкурировал с ним на выборах в нижнюю палату парламента. Кроме того, утверждает Зюганов, председатель Госдумы до сих пор «не может простить Валерию Рашкину проигрыш в Европейском суде по правам человека».

«Слова Зюганова — это цирк и позор! Он бы еще сказал, что лось, которого застрелил Рашкин на незаконной охоте, вовсе не лось, а переодетый в кабана провокатор. Просто позор, других слов у меня нет. Есть видеообращение Рашкина, в котором депутат четко сказал, что лося убил именно он. При чем тут Вячеслав Володин? Он что, заставлял Рашкина стрелять в лося, когда охотничий сезон еще не открылся? При этом Рашкин, будучи опытным охотником, должен прекрасно знать о сроках открытия сезона… Увы, но КПРФ стремительно деградирует», — отреагировал на выпад предводителя парламентских коммунистов директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Можно, конечно, сказать, что представители „Единой России“ тоже неоднократно оказывались в центре тех или иных скандалов. Да, безусловно, оказывались. Но в „Единой России“, во-первых, никто ничего не скрывает. А во-вторых, партия, столкнувшись с подобного рода неприятностями, мгновенно принимает соответствующие кадровые решения. Единороссы заинтересованы в чистоте своих рядов, а коммунисты, судя по поведению Геннадия Зюганова, не особо», — заключил эксперт.

Вероятно, Зюганов пытается «поймать хайп на удобной для него ситуации», считает эксперт-аналитик Института «Новое общество» кандидат философских наук политолог Владимир Киреев.

«Это вообще характерно для него. Давайте вспомним историю 25-летней давности, когда Зюганов, по мнению многих, выиграл у Ельцина президентские выборы, но оспаривать результаты не стал, побоялся. Зато потом он долго кричал с разных трибун, что победу у него украли. Это было выгодно для него. Никакой победы, зато поза обиженного и униженного, пострадавшего за народ. И сегодня всё то же самое», — пояснил Киреев.

Если следовать логике Зюганова, то операция «Лось» выгодна в первую очередь Геннадию Андреевичу, отметил политолог.

«Да, Рашкин стал для многих за последние годы фигурой неудобной и неприятной. Но больше всего Рашкин мешал самому Зюганову. Именно для него он стал наиболее опасной фигурой. Именно Рашкин стал тем, кто начал шатать незыблемое кресло Зюганова, которое он с комфортом занимает тридцать лет. Многие сейчас говорят, в том числе и внутри Компартии, что Рашкин — тот, кто подвинет Зюганова. И Зюганов очень испугался. И вот наконец счастливый день для лидера Компартии — конкурент убран. А еще есть повод громко заявить о давлении власти на коммунистов. Снова оказаться в роли оскорбленного, перевести все стрелки на удобную сторону», — полагает Киреев.

«Все знают о жестокой внутриэлитной войне в КПРФ. И Рашкин — один из участников этой войны. Его дискредитацией в самой партии коммунистов занимались давно. И вот случилось. „Дело лося“ — это подарок на блюдечке с голубой каёмочкой. Всё! Нет конкурента! Ни у Зюганова, ни у его внука Леонида», — подытожил эксперт.

Накануне Госдума лишила Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Таким образом, в ближайшее время Генпрокуратура проведет с парламентарием следственные действия по делу о незаконной охоте.

Валерий Рашкин во время задержания после незаконной охоты.

Как писал «Ридус», полицейские задержали Валерия Рашкина с тушей лося в багажнике автомобиля в Лысогорском районе Саратовской области 29 октября. В машине также нашли топор и два окровавленных ножа, а на месте разделки туши — ружье с прицелом ночного видения, патроны, треногу, разрешение на оружие и охотничий билет на имя Рашкина.



Валерию Рашкину грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет. Максимальное наказание в этом случае — исправительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Юрист Илья Ремесло в беседе с «Ридусом» допустил, что в действиях Рашкина могут усмотреть признаки преступления, предусмотренные остальными частями статьи 258 УК РФ — «с использованием своего служебного положения» и «организованной группой». Тогда суд будет вправе назначить максимальное наказание в виде лишения свободы на более длительный срок — вплоть до семи лет.

