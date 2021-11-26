В «Единой России» предложили изменить механизм обеспечения сирот жильем

В России в очереди на получение жилья стоят более 280 тысяч детей-сирот. Ежегодно на решение этого вопроса выделяется шесть миллиардов рублей, однако осваивается не более 35%. Поэтому очередь на жилье для сирот не сокращается. Об этом заявила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Разворотнева по итогам первого заседания рабочей группы ГД РФ по обеспечению квартирами детей-сирот.

«На мой взгляд, проблемой сегодня является не столько отсутствие денег, сколько недостаточно профессиональная работа на уровне регионов, ограниченность инструментов решения проблемы. На мой взгляд, полномочия по обеспечению жильем детей-сирот необходимо передать на федеральный уровень, избрав механизм, аналогичный тому, что используется при переселении из аварийного жилья», — сказала Разворотнева.

Оператором новой программы по обеспечению сирот жильем мог бы выступить Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«При этом необходимо расширять перечень инструментов для решения проблем. Пока новые дома не построены, решить проблему в кратчайшие сроки можно было бы за счет аренды жилья у частных владельцев. Такие квартиры мог бы арендовать муниципалитет и предоставлять по договорам найма сиротам и другим нуждающимся», — заключила парламентарий.

Рабочая группа по обеспечению квартирами сирот под председательством вице-спикера Анны Кузнецовой была создана после встречи депутатов с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который обратил внимание на остроту проблемы одиноких молодых людей.

