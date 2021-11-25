Правила въезда в Евросоюз планируют изменить

С 1 марта въезд в страны ЕС может быть открыт для всех, кто привился признанными в Европейском союзе вакцинами от COVID-19.

С таким предложением выступила Еврокомиссия (ЕК), сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон.

По ее словам, уже составлен список из примерно 20 государств, вакцинированные граждане которых смогут свободно приезжать в Евросоюз с 1 марта.

При этом COVID-сертификаты ЕС будут действовать только в течение девяти месяцев. Это нововведение должно вступить в силу с 10 января 2022 года.

Также рекомендовано получать бустерную дозу вакцины через шесть месяцев после окончания первичного курса прививок.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует странам ЕС разрешить въезд иностранцам, вакцинированным препаратами, которые были одобрены ВОЗ, но при наличии ПЦР-теста.

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Возможным станет въезд и для переболевших коронавирусом при наличии ПЦР-теста. Его будет достаточно и для лиц моложе 18 лет, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Евросоюза.

От ограничений также планируется освободить детей до 12 лет и граждан, совершающих «важные поездки».

Ранее стало известно, что в США с 8 ноября смогут попасть привитые от коронавируса туристы. Въезд разрешен для людей, которые вакцинированы одобренными ВОЗ или зарегистрированными в США препаратами. Среди разрешенных вакцин Pfizer — BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca.

Также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), скорее всего, не сможет рассмотреть документы по регистрации в ЕС российской вакцины против коронавируса «Спутник V» до конца 2021 года, как предполагалось раньше. Агентство, ссылаясь на собственный «осведомленный источник», объясняет новую задержку в регистрации российского препарата тем, что часть необходимых для принятия решения документов на вакцину до сих пор не получены от РФПИ.

