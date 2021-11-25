Новым директором ФСИН стал замглавы МВД

Сменился глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Президент РФ Владимир Путин уволил с этой должности Александра Калашникова и назначил на нее заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Как пишет газета «Известия», Александр Калашников занимал пост директора ФСИН с октября 2018 года. С июня 2011 года по май 2017 года он возглавлял управление ФСБ РФ по Республике Коми, а затем стал главой УФСБ РФ по Красноярскому краю.

Александр Калашников © Антон Подгайко/ТАСС

Аркадий Гостев был назначен замминистра внутренних дел РФ в 2012 году, напоминает «РЕН ТВ».

В беседе с URA.RU директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников заявил, что это назначение приведет к объединению ведомств и положительно скажется на общественной безопасности.



Отставку Калашникова связывают с недавним скандалом, разразившимся из-за пыток в российских колониях.

Ранее правозащитники опубликовали видео пыток в СИЗО и колониях Иркутской, Владимирской, Белгородской и Саратовской областей. После этого основателя проекта Gulagu. net Владимира Осечкина объявили в розыск и заочно арестовали.



Также стало известно, что в России разработали законопроект, который ужесточит уголовную ответственность за пытки, если преступление совершили работники ФСИН или силовики по отношению к задержанным или заключенным.

Авторами документа стали сенатор Людмила Нарусова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По их словам, работу над законопроектом начали еще в 2019 году, когда стало известно о пытках в одной из колоний Ярославской области.